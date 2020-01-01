ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДЕКАБРЯ

БЕСКОНЕЧНЫЙ ПРОГРЕСС

Создавая новую Mazda, мы никогда не делаем кардинальных перемен, но всегда вносим заметные и важные изменения. Каждое обновление модели – это развитие лучших ее качеств. Поэтому обновление любой модели Mazda – это не революция. Это эволюция. Прогресс от лучшего к превосходному.