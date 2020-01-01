ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДЕКАБРЯ
ЗИМНИЙ ПАКЕТ
Премьера Mazda CX-30
Премиальное качество
Новый Mazda CX-5
Благородное происхождение
Новый Mazda CX-9
Страсть и достоинство
Mazda6
БЕСКОНЕЧНЫЙ ПРОГРЕСС
Создавая новую Mazda, мы никогда не делаем кардинальных перемен, но всегда вносим заметные и важные изменения. Каждое обновление модели – это развитие лучших ее качеств. Поэтому обновление любой модели Mazda – это не революция. Это эволюция. Прогресс от лучшего к превосходному.
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Создайте свой идеальный автомобиль из огромного набора опций конфигуратора Mazda
30 января 2020 года Mazda празднует свой столетний юбилей. Узнайте больше о легендарных автомобилях и людях, их создавших. Поделитесь своей историей с Mazda и познакомьтесь с историями других владельцев.
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