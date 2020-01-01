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ЗИМНИЙ ПАКЕТ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДЕКАБРЯ

ЗИМНИЙ ПАКЕТ

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Премьера Mazda CX-30

Премьера Mazda CX-30

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Новый Mazda CX-5

Премиальное качество

Новый Mazda CX-5

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Новый Mazda CX-9

Благородное происхождение

Новый Mazda CX-9

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Mazda6

Страсть и достоинство

Mazda6

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БЕСКОНЕЧНЫЙ ПРОГРЕСС

Создавая новую Mazda, мы никогда не делаем кардинальных перемен, но всегда вносим заметные и важные изменения. Каждое обновление модели – это развитие лучших ее качеств. Поэтому обновление любой модели Mazda – это не революция. Это эволюция. Прогресс от лучшего к превосходному.

Mazda CX-30
Премьера
Новая Mazda CX 9
НОВЫЙ MAZDA CX-9
Благородное происхождение
Новая Mazda CX 5
НОВЫЙ MAZDA CX-5
Премиальное качество
Новая Mazda 6
MAZDA6
Страсть и достоинство

ПУСТЬ ВСЕ БУДЕТ ПО-ВАШЕМУ

Создайте свой идеальный автомобиль из огромного набора опций конфигуратора Mazda

Конфигуратор

30 января 2020 года Mazda празднует свой столетний юбилей. Узнайте больше о легендарных автомобилях и людях, их создавших. Поделитесь своей историей с Mazda и познакомьтесь с историями других владельцев.

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